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Евро-2020

Сборная Украины планирует сыграть с французами и поляками при подготовке к ЧЕ-2020

Встречу с командой Франции планируется провести 27 марта, со сборной Польши - 31 марта

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу при подготовке к чемпионату Европы по футболу 2020 года планирует сыграть с командами Франции и Польши. Об этом журналистам сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко после жеребьевки финальной стадии турнира, которая в субботу прошла в Бухаресте.

Команда Украины попала в группу C с командами Нидерландов и Австрии, еще одним участником группы станет победитель плей-офф среди команд Лиги наций пути A или D (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния или Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия).

"Во время жеребьевки рядом сидел Дидье Дешам (главный тренер сборной Франции - прим. ТАСС), с которым мы достигли предварительного согласия сыграть 27 марта во Франции товарищескую игру. Теперь осталось подписать договор. Также мы предварительно достигли договоренности о товарищеской игре с командой Польши 31 марта", - сказал Павелко.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Евро-2020
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