Сборная российских дипломатов разгромила канадцев в матче в честь 45-летия Суперсерии-74

ОТТАВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Команда "Красная машина" с крупным счетом обыграла своих оппонентов из Esprit de Corps Commandos ("Эспри де кор командос") в хоккейном матче, посвященном 45-летию Суперсерии 1974 года, сыгранной сборными СССР и Канады. Обе встречи сборной российских дипломатов и соотечественников, игравших против канадских военных журналистов, завершились разгромными победами российских хоккеистов, передает корреспондент ТАСС.

Игры проходили на арене Richcraft Sensplex ("Ричкрафт сенсплекс") в Оттаве и привлекли внимание порядка 400 зрителей. Согласно договоренности сторон, были проведены две встречи, в которых сыграли два состава этих команд. В первой игре на лед вышли только дипломаты, играющие на начинающем любительском уровне, а канадцы были представлены начинающими любителями из числа военнослужащих и журналистов. Матч завершился победой со счетом 5:2 в пользу "Красной машины".

Главной "битвой" стала вторая игра, когда на арене появились серьезно усиленные более опытными хоккеистами-любителями основные составы двух команд. Победа вновь была за "Красной машиной", разгромившей оппонентов со счетом 8:3. Организаторами выставочных матчей выступили посольство России в Канаде и канадский военный журнал "Эспри де кор".

"Очередная товарищеская встреча этих команд получилось интересной, важной, способствующей укреплению позитивной атмосферы между нашими народами, как соседями через Северный полюс, - заявил ТАСС посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. - Хочу подчеркнуть, что результат не имеет особого значения, хотя, конечно, он важен, но важнее то, что мы реально пытаемся внести свой вклад в улучшение российско-канадских отношений, опираясь на одну пламенную страсть, которую разделяют наши народы, - это любовь к хоккею. Надеемся, что хоккейная дипломатия будет способствовать дальнейшему развитию российско-канадских отношений".

По его словам, следующую игру команды планируют провести весной 2020 года. "Возможно, она будет посвящена Дню Победы, либо каким-то другим памятным датам в истории России и Канады", - сказал дипломат.

Давнее противостояние

Впервые "Красная машина" и "Командос" сыграли в сентябре 2017 года, когда посольство РФ в Оттаве и редакция журнала "Эспри де кор" выступили с инициативой отметить 45-й юбилей Суперсерии СССР - Канада, которая проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Первый матч выиграли канадцы (4:2), а вторая игра в феврале 2018 года завершилась победой российских дипломатов (4:1). До сегодняшнего дня эти любительские команды провели пять очных встреч.

Суперсерия СССР - Канада 1974 года проходила с 17 сентября по 10 октября. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в Москве. Победу в серии одержала сборная СССР, которая сумела выиграть четыре игры, при трех ничьих и одном поражении. Суперсерия-72 завершилась успехом канадцев, одержавших четыре победы при трех поражениях и одной ничьей.