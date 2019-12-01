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Бокс

Чемпион мира по боксу Беспутин заявил, что готов к большим боям

В поединке за титул он победил соотечественника Раджаба Бутаева

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин готов к большим боям. Об этом спортсмен заявил после поединка с соотечественником Раджабом Бутаевым.

Беспутин в ночь на субботу победил Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул WBA.

"Я ожидал от него [Бутаева] большего. Я уже готов к большим боям", - сказал Беспутин.

28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

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Бокс
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Бокс
Россиянин Беспутин завоевал титул чемпиона мира WBA, победив соотечественника Бутаева
Поединок продлился 12 раундов
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