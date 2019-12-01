Чемпион мира по боксу Беспутин заявил, что готов к большим боям

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин готов к большим боям. Об этом спортсмен заявил после поединка с соотечественником Раджабом Бутаевым.

Беспутин в ночь на субботу победил Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул WBA.

"Я ожидал от него [Бутаева] большего. Я уже готов к большим боям", - сказал Беспутин.

28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.