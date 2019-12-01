Три шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 1 декабря. "Вашингтон" победил "Детройт" в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Ти Джей Оши (23-я минута), капитан команды Александр Овечкин (30, 59, 60) и Том Уилсон (55). У проигравших отличились Робби Фаббри (12) и Люк Гленденинг (55). Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал три результативные передачи, еще один голевой пас на счету Овечкина. Защитник Дмитрий Орлов очков во встрече не набрал.

Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов текущего сезона, теперь на его счету 20 заброшенных шайб, больше лишь у Давида Пастрняка из "Бостона" (24). Кузнецов набрал 28-е очко за результативность (11 шайб + 17 передач).

"Вашингтон" вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 28 матчах. "Детройт" после девятого поражения подряд располагается на 16-й строчке, имея в активе 17 баллов после 29 игр. Следующую встречу столичный клуб проведет 4 декабря в гостях против "Сан-Хосе". "Детройт" в тот же день примет "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче дня "Тампа" дома уступила "Каролине" со счетом 2:3. В составе хозяев россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по одной результативной передаче, а у гостей голевой пас на счету Андрея Свечникова. На счету Свечникова теперь 29 очков в текущем сезоне (11+18), а у Кучерова - 28 (9+19). Сергачев набрал 14-е очко за результативность (3+11).

"Флорида" дома обыграла "Нэшвилл" со счетом 3:0, голевую передачу отдал Евгений Дадонов. "Айлендерс" на своем льду победили "Коламбус" (2:0), российский вратарь хозяев Семен Варламов вышел на площадку на 15-й минуте и отразил 30 бросков. Также "Торонто" дома в овертайме победил "Баффало" со счетом 2:1, а "Калгари" на своей площадке оказался сильнее "Оттавы" (3:1).