Россиянин Лисицын завоевал золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте

ТАСС, 1 декабря. Российский спортсмен Александр Лисицын стал первым в соревнованиях на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио.

21-летний спортсмен набрал 78,700 балла. Вторым стал британец Эллиотт Браун (77,200), третьим - американец Кэйден Браун (76,300).

Другой россиянин Вадим Афанасьев занял четвертое место (76,100).

Ранее в воскресенье россиянка Александра Бонарцева завоевала бронзовую медаль на двойном мини-трампе, набрав 68,200 балла.

Чемпионат мира завершится 1 декабря.