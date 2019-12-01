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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Лисицын завоевал золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте

Ранее в воскресенье россиянка Александра Бонарцева завоевала бронзовую медаль

ТАСС, 1 декабря. Российский спортсмен Александр Лисицын стал первым в соревнованиях на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Токио.

21-летний спортсмен набрал 78,700 балла. Вторым стал британец Эллиотт Браун (77,200), третьим - американец Кэйден Браун (76,300).

Другой россиянин Вадим Афанасьев занял четвертое место (76,100).

Ранее в воскресенье россиянка Александра Бонарцева завоевала бронзовую медаль на двойном мини-трампе, набрав 68,200 балла.

Чемпионат мира завершится 1 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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