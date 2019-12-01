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НХЛ

Макдэвид, Маккиннон и Патрик Кейн признаны звездами ноября в НХЛ

Форвард "Эдмонтона" в 14 матчах своей команды набрал 26 очков
Коннор Макдэвид AP Photo/David Zalubowski
Описание
Коннор Макдэвид
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 1 декабря. Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, форвард "Колорадо" Натан Маккиннон и нападающий "Чикаго" Патрик Кейн признаны звездами месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Макдэвид, который стал первой звездой ноября, в 14 матчах своей команды набрал 26 (13 голов + 13 результативных передач) очков. "Эдмонтон" занимает второе место в Западной конференции, набрав в 28 матчах 35 очков.

Вторая звезда ноября Маккиннон в 14 матчах набрал 25 (10+15) очков. "Колорадо" в турнирной таблице Западной конференции занимает третье место, имея в активе 34 очка после 26 игр.
Кейн набрал 24 (11+13) очка в 15 матчах "Чикаго". Команда занимает 14-е место в Западной конференции, набрав в 26 матчах 25 очков.

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