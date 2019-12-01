{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по пляжному футболу

Россияне обыграли японцев и завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 5:4
Описание
© EPA-EFE/FERNANDO BIZERRA JR

ТАСС, 1 декабря. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира. Соревнования проходят в Парагвае.

У сборной России хет-триком отметился Федор Земсков (8, 23, 29-я минуты), также мячи забили Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26).

В ночь с воскресенья на понедельник в финальном матче встретятся команды Португалии и Италии. В полуфинале российская сборная уступила итальянцам (7:8), в четвертьфинале россияне оказались сильнее бразильцев (4:3). На групповом этапе российская команда заняла второе место в группе С, обыграв команды Сенегала (8:7) и Белоруссии (5:3) и уступив сборной ОАЭ (1:4).

Российская сборная второй раз завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Команда России выигрывала мировое первенство два раза - в 2011 и 2013 годах, а в 2015 году стала бронзовым призером. Японцы в третий раз заняли четвертое место, ранее команда Японии становилась четвертой в 2000 и 2005 годах (высшее достижение на мировых первенствах).

Первый чемпионат мира состоялся в 1995 году. До 2005 года он проводился каждый год, после чего стал проходить один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.

В октябре текущего года Россия была выбрана местом проведения следующего чемпионата мира. Турнир 2021 года примет Москва.

Теги
РоссияЧМ-2019 по пляжному футболу
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Программа 18-го тура РПЛ завершится матчами с участием ЦСКА и "Краснодара"
Армейцы примут на своем поле тульский "Арсенал", краснодарцы дома сыграют с "Тамбовом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС