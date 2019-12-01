Россияне обыграли японцев и завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 1 декабря. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира. Соревнования проходят в Парагвае.

У сборной России хет-триком отметился Федор Земсков (8, 23, 29-я минуты), также мячи забили Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26).

В ночь с воскресенья на понедельник в финальном матче встретятся команды Португалии и Италии. В полуфинале российская сборная уступила итальянцам (7:8), в четвертьфинале россияне оказались сильнее бразильцев (4:3). На групповом этапе российская команда заняла второе место в группе С, обыграв команды Сенегала (8:7) и Белоруссии (5:3) и уступив сборной ОАЭ (1:4).