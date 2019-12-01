Португальцы стали трехкратными чемпионами мира по пляжному футболу

ТАСС, 2 декабря. Мужская сборная Португалии по пляжному футболу переиграла команду Италии со счетом 6:4 в финале чемпионата мира. Соревнования проходили в Парагвае.

В составе португальцев отличились Леонардо Баррал Мартинс (8-я и 28-я минуты), Джордан (18, 26, 45) и Андре Фонсека Лоуренсо (18). У итальянцев мячи забили Эммануэле Зурло (6), Дарио Рамачиотти (31, 46) и Джозеф Джуниор Джентилин (31). На 27-й минуте итальянец Габриэле Гори не забил пенальти.

Российская команда переиграла японцев в матче за третье место со счетом 5:4. В полуфинале россияне уступили итальянцам (7:8), португальцы переиграли японцев (4:3).

Сборная Португалии в третий раз в истории выиграла чемпионат мира, ранее португальцы первенствовали в 2001 и 2015 годы. Команда Португалии вышла на чистое второе место по числу золотых медалей на чемпионатах мира, обогнав сборную России (национальная сборная дважды побеждала на чемпионатах мира - в 2011 и 2015 году), лидирует команда Бразилии, побеждавшая 14 раз. Итальянцы повторили свое лучшее достижение на чемпионатах мира, в 2008 году команда также финишировала второй, проиграв в финале бразильцам (3:5).

Первый чемпионат мира состоялся в 1995 году. До 2005 года он проводился каждый год, после чего стал проходить один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.

В октябре текущего года Россия была выбрана местом проведения следующего чемпионата мира. Турнир 2021 года примет Москва.