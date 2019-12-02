Михаил Кокляев попросил вернуть пропавшие после боя перчатки

ТАСС, 2 декабря. Российский штангист Михаил Кокляев попросил вернуть боксерские перчатки, которые были украдены после поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кокляев опубликовал обращение в Instagram.

Бой по правилам бокса прошел в пятницу в Москве и завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

"Дорогие друзья, кто взял мои боксерские перчатки сразу после боя с Емельяненко, пожалуйста, отзовитесь, - попросил Кокляев. - Верните их, взамен получите новые и футболку".

40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.