Александр Емельяненко согласен провести бой с Чахкиевым, но только по правилам ММА

ТАСС, 2 декабря. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил о готовности провести бой с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым по правилам ММА. Об этом Емельяненко заявил в своем аккаунте в Instagram.

В ночь на субботу Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса. После боя 38-летний Емельяненко заявил, что готов боксировать с любым желающим. В субботу 36-летний Чахкиев вызвал Емельяненко на бой по правилам бокса, в Федерации бокса России отметили, что готовы организовать данный поединок.

"Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки ММА и выходи в клетку. Я побью тебя, будь мужчиной", - сказал Емельяненко в видеообращении.

Победив Кокляева, Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА - 5 побед и одна ничья.

Чахкиев завершил карьеру в 2017 году, в его активе 26 побед и три поражения. Он является олимпийским чемпионом 2008 года.