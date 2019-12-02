Роджер Федерер стал первым, чье изображение при жизни размещено на монете в Швейцарии

ТАСС, 2 декабря. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым человеком, изображение которого при жизни было использовано при чеканке монет Монетным двором Швейцарии. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Изображение 38-летнего спортсмена было использовано для чеканки юбилейной серебряной монеты номиналом в 20 франков, которая официально будет выпущена 23 января 2020 года (с 2 по 19 декабря монету можно приобрести в онлайн-магазине Монетного двора Швейцарии). Монетный двор выпустит 55 тыс. монет, а в случае большого спроса планирует выпустить еще 40 тыс. В мае Монетный двор выпустит юбилейную золотую монету номиналом в 50 франков, на которой также будет изображен Федерер.

"Благодарю Швейцарию и Монетный двор за невероятную честь, оказанную мне", - написал Федерер в Twitter.

Федерер занимает третью строчку Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и выиграл 103 турнира под эгидой организации, в том числе 20 серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.