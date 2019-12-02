Поветкин отправился в Саудовскую Аравию на бой с Хантером

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин вылетел в Саудовскую Аравию на бой против американца Майкла Хантера. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Команда вылетела в Саудовскую Аравию", - сказал собеседник агентства.

Бой Поветкин - Хантер пройдет 7 декабря, его победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей. В активе 31-летнего Хантера 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. Американец в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина.