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Единая лига ВТБ

Киберспортивный турнир Единой лиги ВТБ начнется 16 декабря

Запуск турнира приурочен к Матчу звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 2 декабря. Единая лига ВТБ объявила о проведении киберспортивного турнира, который начнется 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Запуск киберспортивного турнира приурочен к Матчу звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля 2020 года на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Единая лига ВТБ видит в киберспорте большой потенциал и считает, что он развивается по тем же канонам, что и классический спорт, но при этом имеет немного другую целевую аудиторию, - заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. - Именно симбиоз баскетбола классического и компьютерного могут дать дополнительный рост популярности нашему виду спорта среди молодых людей. Мы будем стремиться к тому, чтобы заинтересованность болельщиков со всего мира в киберспортивных турнирах в будущем поспособствовала появлению в баскетбольном симуляторе от 2К клубов Единой лиги ВТБ и представителей других популярных чемпионатов".

На отборочном этапе болельщики выберут любимый клуб и сыграют с другими болельщиками этого клуба, 13 победителей (столько клубов выступает в Единой лиге ВТБ в текущем сезоне) проведут турнир с групповым этапом и плей-офф, по итогам которого определится победитель всего турнира. Для сильнейших предусмотрены ценные призы, участие в турнире бесплатное.

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