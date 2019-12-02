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Летние олимпийские виды спорта

Путин поздравил сборную России по прыжкам на батуте с победой в командном зачете ЧМ

Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей на соревнованиях в Токио

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по прыжкам на батуте, выигравшую общекомандный зачет на чемпионате мира в Токио. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Каждый из вас внес большой личный вклад в эту замечательную победу, в полной мере продемонстрировал свой спортивный талант и мастерство, блестяще справился с поставленными задачами", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что выступления сборной России запомнятся болельщикам и станут яркой страницей в истории отечественного спорта.

Сборная России завоевала пять золотых медалей и выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте, завершившегося в воскресенье в Токио.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
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