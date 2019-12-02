ЦСКА проиграл УНИКСу, потерпев третье поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

ТАСС, 2 декабря. Московский ЦСКА на выезде уступил казанскому УНИКСу со счетом 86:94 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в казанском "Баскет-холле" в присутствии 4029 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Эрик Макколлум, который набрал 30 очков, его партнер по команде Рэймар Морган принес команде 26 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал Майк Джеймс (19).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, на счету армейцев шесть побед и три поражения, УНИКС располагается на пятом месте - пять побед и четыре поражения. УНИКС прервал пятиматчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Ранее в текущем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде уступил красноярскому "Енисею" (71:80) и дома проиграл петербургскому "Зениту" (79:82). УНИКС в третий раз подряд переиграл армейцев, последний раз ЦСКА обыгрывал казанскую команду 2 апреля 2018 года (80:63).

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с пермской "Пармой" 8 декабря, УНИКС примет польскую "Зелену-Гуру" 7 декабря.