Футболисты "Арсенала" одержали первую гостевую победу над ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

Мяч на 52-й минуте забил Даниил Лесовой. ЦСКА впервые в истории не смог обыграть "Арсенал" на своем поле. В предыдущих домашних играх против команды из Тулы армейцы одержали четыре победы с общим счетом 14:1.

Лучшим игроком матча был признан форвард "Арсенала" Евгений Луценко.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 22 очка. ЦСКА с 33 очками идет четвертым, на одно очко больше у московского "Локомотива" и "Краснодара", у лидирующего санкт-петербургского "Зенита" в активе 42 очка.

В следующем туре "Арсенал" 6 декабря примет "Локомотив", ЦСКА 7 декабря в гостях сыграет с "Краснодаром".

Ход матча

Впервые за долгое время матч в стартовом составе ЦСКА начал полузащитник Алан Дзагоев, который недавно восстановился от тяжелой травмы. Последний раз с первых минут футболист выходил в игре чемпионата России с "Динамо" (0:0) 3 ноября 2018 года. В запасе на матч с туляками остался полузащитник Арнор Сигурдссон. Перед стартовым свистком хавбек ЦСКА Никола Влашич получил приз Российской премьер-лиги (РПЛ) за лучший гол ноября, который он забил в матче 17-го тура с самарскими "Крыльями Советов" (1:0).

Активные болельщики ЦСКА приберегли перформанс к середине первого тайма, и на 19-й минуте фанаты разместили баннер "Те, кто из тени, за цвета в любой теме", посвященный 20-летию армейского фанатского движения. Как раз после этого зрители увидели первые интересные эпизоды в матче, которые создавались исключительно подопечными Виктора Гончаренко. "Арсенал" редко переходил на половину поля соперника, на 28-й минуте полузащитник гостей Сергей Ткачев получил повреждение и вынужденно покинул поле, его заменил будущий герой встречи Лесовой.

Стоит отметить активную игру Дзагоева, который участвовал практически во всех атаках своей команды. Ближе к концу стартовой половины встречи полузащитник сделал пас на Влашича, который с линии вратарской угодил в штангу. Тульский клуб смог нанести лишь два удара по воротам в первом тайме, в то время как армейцы сделали это 14 раз.

Несмотря на игровое преимущество ЦСКА, счет в матче открыли туляки. На 52-й минуте "Арсенал" убежал в контратаку, которую успешно завершил Лесовой, точно пробивший с близкого расстояния. Полузащитник стал автором гола и в игре первого круга против красно-синих (1:2). После забитого мяча подопечные Игоря Черевченко прибавили в уверенности, создали несколько хороших моментов у ворот Игоря Акинфеева, во многом благодаря действиям Лесового.

ЦСКА лишился тотального игрового преимущества в матче, Гончаренко усилил атаку, выпустив полузащитников Ильзата Ахметова, Яку Бийола, Сигурдссон на 78-й минуте заменил Дзагоева, но армейцы так и не смогли сравнять счет, потерпев пятое поражение в текущем сезоне РПЛ.