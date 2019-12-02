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КХЛ

СКА обыграл ЦСКА и вышел на первое место в таблице Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургской команды
Игроки СКА Артем Земченок и ЦСКА Александр Попов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки СКА Артем Земченок и ЦСКА Александр Попов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА на выезде переиграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хет-триком отметился нападающий СКА Александр Барабанов, забросивший шайбы на 17-й, 59-й и 60-й минутах. Также в составе петербуржцев отличился Антон Белов (43). У ЦСКА отличились Сергей Толчинский (11) и Линден Вей (38).

СКА прервал серию из шести поражений от ЦСКА в матчах регулярных чемпионатов КХЛ, в предыдущий раз СКА побеждал ЦСКА в регулярных чемпионатах 23 октября 2017 года (5:2). До этого поражения ЦСКА выиграл восемь домашних матчей подряд у СКА, в предыдущий раз СКА победил ЦСКА в Москве в матче плей-офф Кубка Гагарина 2 апреля 2018 года (5:2). Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, ранее ЦСКА дважды обыграл СКА (3:0, 3:2 Б).

Ранее в понедельник пекинский "Куньлунь" обыграл подмосковный "Витязь" по буллитам (2:1). "Йокерит" из Хельсинки на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2). Уфимцы не могут обыграть финнов на протяжении четырех домашних матчей подряд, последний раз "Салават Юлаев" на своем льду оказывался сильнее "Йокерита" 24 октября 2015 года (4:0).

СКА вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, в активе клуба 48 очков в 35 матчах. ЦСКА опустился на вторую строчку - 47 очков в 33 матчах. СКА продлил победную серию до девяти матчей.

В следующем матче ЦСКА примет московское "Динамо" в среду, СКА на своем льду сыграет с казанским "Ак Барсом" в тот же день.

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