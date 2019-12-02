Футболист "Арсенала" Ткачев получил травму задней поверхности бедра в игре с ЦСКА

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Сергей Ткачев получил травму задней поверхности бедра в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом журналистам после игры заявил президент тульского клуба Гурам Аджоев.

"Арсенал" победил ЦСКА со счетом 1:0. На 28-й минуте Ткачев получил повреждение и покинул поле.

"У него травма задней поверхности бедра. Скорее всего, он не вернется до конца года", - заявил Аджоев.

"Арсенал" занимает седьмое место после 18 матчей, имея в активе 22 очка. В заключительном туре перед зимнем перерывом тульский клуб 6 декабря примет "Локомотив".