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Футбол в России

Футболист "Арсенала" Ткачев получил травму задней поверхности бедра в игре с ЦСКА

Игрок получил повреждение на 28-1 минуте встречи и покинул поле
Игроки "Арсенала" Сергей Ткачев и ЦСКА Кристиян Бистрович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Арсенала" Сергей Ткачев и ЦСКА Кристиян Бистрович
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Сергей Ткачев получил травму задней поверхности бедра в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом журналистам после игры заявил президент тульского клуба Гурам Аджоев.

"Арсенал" победил ЦСКА со счетом 1:0. На 28-й минуте Ткачев получил повреждение и покинул поле.

"У него травма задней поверхности бедра. Скорее всего, он не вернется до конца года", - заявил Аджоев.

"Арсенал" занимает седьмое место после 18 матчей, имея в активе 22 очка. В заключительном туре перед зимнем перерывом тульский клуб 6 декабря примет "Локомотив".

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