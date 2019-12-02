Кудашов: успех СКА в последних матчах КХЛ связан с хорошей "физикой" игроков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Успех СКА в последних матчах связан с хорошей физической формой хоккеистов и тактической подготовкой. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер СКА Алексей Кудашов.

В понедельник СКА в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2 и продлил победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до девяти матчей.

"Такой успех связан, что там все в комплексе: подтянули "физику", изменили тактический рисунок. Что касается матча, то была равная игра, преимущество переходило то к одним, то к другим", - сказал Кудашов.

В составе СКА с 15 ноября не играет форвард Владимир Ткачев. "Ткачев вернется через игру, надеемся, что к матчу с московским "Динамо" (9 декабря). Он только первый день катался", - отметил Кудашов.

Следующий матч СКА проведет 4 декабря дома с "Ак Барсом".