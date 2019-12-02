Празднование 10-летия Российского международного олимпийского университета пройдет в Сочи

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные 10-летию с момента создания Российского международного олимпийского университета (РМОУ), пройдут в Сочи. Первый юбилей университета соберет представителей Международного олимпийского комитета (МОК), спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов, образовательных и научных центров, а также выдающихся спортсменов, студентов и выпускников РМОУ.

Академик Лев Белоусов, являющийся ректором РМОУ, рассказал в общении с журналистами, что за 10 лет университет с олимпийской скоростью ворвался в образовательное пространство спортивного менеджмента. "С нуля за 10 лет достигли того, что уже третий год подряд занимаем вторую строчку в европейском рейтинге, а наша образовательная программа вошла в десятку лучших в мире. Мы стали международным центром подготовки спортивных менеджеров широкого профиля - обучение ведется на английском и русском языках", - сказал Белоусов.

В РМОУ учатся студенты из 63 стран мира, преподаватели представляют 11 стран. Охват российской аудитории - более 4 тыс. учащихся.

Центральным событием юбилея станет международная конференция "Старт после финиша", также в РМОУ пройдет открытие информационно-образовательного центра OVAL, стартует выставка, на которой будет представлена олимпийская коллекция Владимира Потанина. В Сочи будет открыта памятная капсула, заложенная в основание будущего университета на старте строительства. Участие в том мероприятии принимали президент России Владимир Путин, возглавивший попечительский совет РМОУ, и бывший глава МОК Жак Рогге.

Празднования посетят представители МОК - почетный член организации, председатель координационной комиссии по подготовке Олимпиады в Сочи Жан-Клод Килли, исполнительный директор Жильбер Фелли, член организации и глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. Также на мероприятиях будут присутствовать первый заместитель председателя Госдумы РФ, член МОК, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава ОКР Станислав Поздняков, министр спорта России Павел Колобков.

В празднованиях примут участие глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, глава "Газпром-Медиа Холдинг", президент КХЛ, глава оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко, президент группы "Интеррос" Владимир Потанин, мэр Сочи Алексей Копайгородский, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Ожидается присутствие и других официальных лиц, а также известных спортсменов.