Голкипер Варламов стал лучшим игроком в победном матче "Айлендерс" над "Детройтом"

ТАСС, 3 декабря. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде победил "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первой звездой встречи был признан российский голкипер гостей Семен Варламов.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андерс Ли (9-я минута), Энтони Бовилье (14) и Джордан Эберле (37, 54). У проигравших отличился Дилан Ларкин (31).

Для Варламова этот матч стал 14-м в составе "Айлендерс" после перехода из "Колорадо", россиянин одержал восьмую победу в текущем регулярном чемпионате. 31-летний голкипер отразил 30 бросков по воротам и стал лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Эберле (2+0), третьей - нападающий "Айлендерс" Мэтью Бразал (0+1).

"Айлендерс" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков после 25 матчей. "Детройт" идет на последнем, 16-м месте, набрав 17 баллов в 30 встречах. Следующий матч "Айлендерс" проведут 4 декабря на выезде против "Монреаля". "Детройт" 8 декабря примет "Питтсбург".

В другом матче дня "Баффало" дома разгромил "Нью-Джерси" со счетом 7:1. Российский нападающий гостей Никита Гусев поучаствовал в единственном голе своей команды, отдав результативную передачу. В активе Гусева 12 (5 шайб + 7 передач) очков в регулярном чемпионате. Также "Вегас" на выезде победил "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1.