{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Голкипер Варламов стал лучшим игроком в победном матче "Айлендерс" над "Детройтом"

Российский вратарь отразил 30 бросков
Семен Варламов AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 3 декабря. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде победил "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первой звездой встречи был признан российский голкипер гостей Семен Варламов.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андерс Ли (9-я минута), Энтони Бовилье (14) и Джордан Эберле (37, 54). У проигравших отличился Дилан Ларкин (31).

Для Варламова этот матч стал 14-м в составе "Айлендерс" после перехода из "Колорадо", россиянин одержал восьмую победу в текущем регулярном чемпионате. 31-летний голкипер отразил 30 бросков по воротам и стал лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Эберле (2+0), третьей - нападающий "Айлендерс" Мэтью Бразал (0+1).

"Айлендерс" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков после 25 матчей. "Детройт" идет на последнем, 16-м месте, набрав 17 баллов в 30 встречах. Следующий матч "Айлендерс" проведут 4 декабря на выезде против "Монреаля". "Детройт" 8 декабря примет "Питтсбург".

В другом матче дня "Баффало" дома разгромил "Нью-Джерси" со счетом 7:1. Российский нападающий гостей Никита Гусев поучаствовал в единственном голе своей команды, отдав результативную передачу. В активе Гусева 12 (5 шайб + 7 передач) очков в регулярном чемпионате. Также "Вегас" на выезде победил "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1.

Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Вошел в историю. Бразильский вратарь Алиссон стал первым лауреатом приза имени Льва Яшина
Трофей учредили в сентябре, дав ему имя легендарного голкипера сборной СССР и московского "Динамо"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС