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Футбол в России

Компания из "Группы Агроком" готова пойти на компромисс и простить часть долга ФК "Ростов"

Ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб погасил большой объем кредиторской задолженности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Компания "Агроком Холдинг", входящая в "Группу Агроком" Ивана Саввиди, готова простить часть долга футбольному клубу "Ростов". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

Ранее "Агроком Холдинг" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к "Ростову" с требованием о взыскании задолженности по договору займа в размере 64 млн рублей, почти 18 млн рублей процентов за пользование займом, а также порядка 52 млн рублей неустойки, однако суд в данном иске отказал. "Агроком Холдинг" собиралась обжаловать решение суда.

"Учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе, а также его социальную значимость для региона, мы ответственно заявляем о том, что готовы пойти на разумный компромисс. Вернуться к переговорам с целью возможного заключения мирового соглашения на стадии апелляционного обжалования, которое предполагает безусловный возврат ООО "Агроком Холдинг" основного долга - 64,7 млн рублей", - сообщили в компании, добавив, что в отношении накопившихся штрафных санкций, пеней и неустоек готовы пойти на уступки вплоть до полного отказа от их возмещения.

С 2015 по 2017 год компания выделила клубу более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, по просьбе администрации клуба и правительства Ростовской области в сентябре 2016 года был выделен краткосрочный займ на сумму 64,7 млн рублей.

Ранее президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что "всплывают" старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке. Президент "Ростова" отметил, что клуб планомерно закрывает старые долги в ущерб текущей операционной деятельности.      

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