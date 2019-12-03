"Монако" и ПСЖ в январе проведут два матча за четыре дня в чемпионате Франции

ТАСС, 3 декабря. Встреча 15-го тура чемпионата Франции между футбольными клубами "Монако" и "Пари Сен-Жермен", ранее перенесенная из-за ливней, пройдет 15 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Встреча была запланирована на воскресенье и должна была пройти на домашнем стадионе "Монако", матч начнется в 23:00 мск. На 12 января в чемпионате Франции запланирован матч 20-го тура ПСЖ - "Монако". Таким образом, "Монако" и ПСЖ проведут два матча за четыре дня.

"Лига назначила перенесенный с 1 декабря матч с ПСЖ на 15 января", - говорится в заявлении пресс-службы "Монако".

В составе "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

ПСЖ идет на первом месте в турнирной таблице, набрав после 14 туров 33 очка, "Монако" занимает 14-ю строчку, в активе клуба 18 очков.