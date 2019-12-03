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ММА

Бойцы Вахаев и Гончаров проведут бой за чемпионский титул ACA

Поединок пройдет 22 февраля 2020 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский боец Мухумат Вахаев проведет бой за чемпионский титул Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжелом весе против соотечественника Евгения Гончарова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Вахаев проведет бой против Гончарова 22 февраля в Краснодаре на турнире ACA 104", - сказал собеседник агентства.

Гончаров завоевал пояс в августе 2019 года на турнире ACA 97, победив единогласным решением американца Тони Джонсона. Всего на его счету 15 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе Вахаева 7 побед, четыре поражения и одна ничья.

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