Гандболистка Гульден: сборная Швеции ожидает сложного матча с россиянками на ЧМ

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Матч против сборной России по гандболу в пятницу станет самым сложным для команды Швеции в предварительном групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Японии. Об этом во вторник заявила агентству ТТ лидер шведской команды Изабель Гульден после победы над японками.

"Трудным по-прежнему остается матч с Россией, - отметила гандболистка. - Мы получили два важных очка с Японией, но самое жесткое противостояние будет именно в этом матче [с россиянками]. Оно будет совсем другим, нежели сегодня".

По ее словам, в матче против сборной России шведской команде "нужно будет включаться с самого начала".

Сборная Швеции обыграла команду Японии со счетом 34:26 в матче третьего тура. После трех туров россиянки лидируют в группе D, россиянки уже обеспечили себе досрочный выход в дальнейшую стадию турнира, выиграл три матча. На втором месте идет сборная Швеции, которую россиянки опережают по дополнительным показателям. Третье место занимают японки (4 очка), четвертое - аргентинская сборная (2), команды Китая и Демократической Республики Конго не набрали турнирных баллов.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в основной групповой этап, где они будут разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D), в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками, по итогам основного группового этапа будут также учтены очки команд, набранные на предварительном этапе. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио.