МОК утвердил переход российской гимнастки Харенковой в сборную Грузии

ТАСС, 3 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переход российской гимнастки Марии Харенковой в сборную Грузии. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале МОК.

29 августа спортсменка получила разрешение на выступление за сборную Грузии по решению исполкома Международной федерации гимнастики. Харенкова выступала за сборную Грузии на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года, который прошел 4-13 октября в немецком Штутгарте. Теперь 21-летняя спортсменка получила право выступить под грузинским флагом на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио.

Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2014) в упражнении на бревне, серебряным призером в многоборье (2015) и бронзовым призером в команде (2014).