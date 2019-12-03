"Локомотив" по буллитам обыграл "Металлург" в матче КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Ярославский "Локомотив" победил в серии буллитов магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (47-я минута) и Роман Савченко (54). У "Металлурга" отличились Григорий Дронов (37) и Деннис Расмуссен (50). Решающий буллит на счету Стефана Да Косты.

Защитник гостей Максим Матушкин провел 100-й матч в КХЛ. Да Коста отдал голевую передачу и вышел на первое место по результативности в текущем сезоне в составе "Локомотива" (9 шайб + 12 голевых передач), обогнав нападающего Антона Ландера (12+8).

В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" занимает седьмое место с 39 очками в 35 матчах. "Металлург" идет восьмым на Востоке, набрав 37 очков в 35 играх.

В следующем матче "Локомотив" 6 декабря примет московское "Динамо", "Металлург" днем ранее сыграет на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым".

"Салават Юлаев" прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв дома со счетом 5:2 челябинский "Трактор". "Сочи" на своем льду победил минское "Динамо" - 4:1, екатеринбургский "Автомобилист" в гостях в овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" - 3:2.