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ЧМ-2022 по футболу

Исполком УЕФА в среду обсудит формат стыковых матчей отбора на ЧМ-2022

В среду исполком проведет также жеребьевку группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 и определит календарь турнира

ТАСС, 4 декабря. Очередное заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет в швейцарском городе Ньон в среду. Одним из главных вопросов будет обсуждение формата стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Заседание исполкома УЕФА будет заключительным в текущем году. Оно состоится в штаб-квартире УЕФА, где проводятся жеребьевки турниров среди клубов и сборных под эгидой организации.

Одним из основных пунктов повестки дня станет обсуждение формата стыковых матчей отборочного турнира мирового первенства 2022 года. До настоящего момента в финальную стадию выходили девять победителей групп. Также восемь лучших сборных, ставших в своих группах вторыми, разыгрывали оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах.

Данный формат действовал более 20 лет, но теперь будет изменен из-за появления Лиги наций, второй сезон которой пройдет в следующем году. В финальную часть чемпионата мира напрямую выйдут победители 10 групп отборочного турнира. Оставшиеся три путевки разыграют между собой 10 команд, занявших вторые места в группах, и две лучшие сборные рейтинга Лиги наций, которые не смогут пройти основной отбор.

Россия претендует на "Финал четырех" в мини-футболе

В среду исполком проведет также жеребьевку группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 и определит календарь турнира. Согласно регламенту, 55 европейских команд распределяют по Лигам А, В, C и D, исходя из общего рейтинга в Лиге наций прошлого сезона. Признав успешность турнира, УЕФА увеличил число участников Лиги А с 12 до 16 команд, что помогло остаться в списке сильнейших сборным Германии, Исландии, Польши и Хорватии, которые по итогам предыдущего розыгрыша должны были вылететь в Лигу В. Все сборные в своих лигах будут распределены на группы по четыре команды, исключением станет Лига D, где в одной из групп выступят три сборные.

Уже известно, что групповой этап Лиги наций сезона-2020/21 начнется 3 сентября и продлится до 17 ноября. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся с 2 по 6 июня 2021 года.

Также исполком назначит хозяина финальной стадии Лиги чемпионов по мини-футболу, которая пройдет в апреле следующего года. В "Финал четырех" по итогам элитного раунда пробились российские клубы КПРФ и "Тюмень", а также испанские команды "Мурсия" и "Барселона". Ранее президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил, что КПРФ уже подал заявку на проведение финальной стадии.

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