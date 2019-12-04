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НХЛ

Проворов принял участие в победе "Филадельфии" над "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1
Иван Проворов AP Photo/Matt Slocum
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 4 декабря. "Филадельфия" разгромила "Торонто" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился результативной передачей.

В составе победителей отличились Скотт Лотон (29-я минута), Клод Жиру (51), Трэвис Конекни (57), Джоэл Фараби (58), Шейн Гостисбир (60) и Джеймс ван Римсдайк (60). У проигравших шайбу забросил Трэвис Дермотт (49).

Проворов провел на площадке 25 минут 32 секунды, что стало лучшим показателем в матче. 22-летний защитник записал себе в актив два нанесенных и три заблокированных броска. Россиянин выступил ассистентом в эпизоде с голом Фараби. В текущем сезоне Проворов набрал 18 (6 шайб + 12 передач) очков за результативность.

"Филадельфия" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 37 очков в 28 матчах. "Торонто" располагается на 10-й строчке, имея в активе 30 баллов после 29 игр. В следующем матче "Филадельфия" примет "Аризону" 6 декабря. "Торонто" днем ранее сыграет дома против "Колорадо".

В другом матче игрового дня "Бостон" на своей площадке победил "Каролину" со счетом 2:0. Также "Аризона" на выезде обыграла "Коламбус" (4:2), "Монреаль" дома взял верх над "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2), "Миннесота" в гостях была сильнее "Флориды" (4:2), а "Вегас" - "Нью-Джерси" (4:3).

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