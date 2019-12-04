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НХЛ

Шайба Кучерова в овертайме принесла победу "Тампе" над "Нэшвиллом" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2
Никита Кучеров AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 4 декабря. "Тампа-Бэй" на выезде одержала победу над "Нэшвиллом" со счетом 3:2 в овертайме встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Решающую шайбу забросил российский нападающий гостей Никита Кучеров.

В составе победителей отличились Виктор Хедман (8-я минута), Ондржей Палат (27) и Кучеров (63 ОТ). Также россиянин выступил ассистентом в эпизоде с голом Палата. Защитник Михаил Сергачев тоже отдал одну результативную передачу, а голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков по воротам. Теперь на счету Кучерова 30 (10 шайб + 20 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 15 (3+12) баллов за результативность.

У проигравших голами отметились Калле Ярнкрок (27) и Кайл Туррис (50). Лучшим игроком матча стал Кучеров. Второй звездой был признан Туррис (1+1), третьей - голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне (28 сейвов).

"Тампа" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 25 матчей. "Нэшвилл" располагается на 12-й строчке Запада, набрав 29 очков в 27 встречах. В следующем матче "Тампа" примет дома "Миннесоту" 6 декабря. "Нэшвилл" на своей площадке сыграет против "Нью-Джерси" 8 декабря.

В другом матче игрового дня "Виннипег" дома победил "Даллас" со счетом 5:1. Российские форварды гостей Александр Радулов и Денис Гурьянов очков во встрече не набрали. Голкипер "Далласа" Антон Худобин сделал 25 сейвов.

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