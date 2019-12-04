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Массовый спорт

В Красноярском крае в 2021 году построят первый крытый спорткомплекс с искусственным льдом

Всего в 2019 году на реализацию федерального проекта было направлено более 300 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" (нацпроект "Демография") намерены в 2021 году ввести в эксплуатацию первый крытый спортивный комплекс с искусственным льдом на востоке региона. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил министр спорта региона Павел Ростовцев.

"В следующем году мы получаем средства из федерального бюджета (в рамках нацпроекта - прим. ТАСС) на начало строительства крытого катка с искусственным льдом в Канске, у нас на востоке нет ни одного катка с искусственным льдом. В 2019 году мы разработали проектно-сметную документацию, она уже прошла экспертизу, документы получены", - сказал Ростовцев, добавив, что начало строительства запланировано на 2020 год, ввод в эксплуатацию объекта - на 2021 год.

По словам министра спорта региона, в 2020 году на строительство катка будет заложено 272 млн рублей, в 2021 году - 156 млн рублей. В комплекс будут входить бассейн, ледовая площадка с беговыми дорожками, тренажерный зал.

По данным министра спорта края, всего в 2019 году на реализацию федерального проекта было направлено более 300 млн рублей, из них порядка 90% - средства федерального бюджета. На эти средства в регионе строились объекты спортивной инфраструктуры, площадки для занятия ГТО в районах края, перекладывались поля с искусственным покрытиям для занятия юных футболистов, организовывались тренировочные сборы для воспитанников детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). В 2020 году министр отметил, что финансирование "сохранится примерно в этих же параметрах". Кроме строительства спорткомплекса, средства будут направлены на строительство площадок ГТО в регионе и обновление автобусного парка ДЮСШ.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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