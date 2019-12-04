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Массовый спорт

Красноярский край планирует в 2020 году сократить финансирование спортивных клубов на 20%

Краевые власти намерены сместить акценты в области финансирования на развитие массового и детско-юношеского спорта

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют в 2020 году сократить финансирование профессиональных спортивных клубов за счет бюджета с 1,857 млрд рублей до 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС министр спорта региона Павел Ростовцев.

"В этом году общий объем финансирования [профессиональных клубов] был 1,857 млрд рублей, на следующий год планируется 1,5 млрд рублей", - сказал Ростовцев.

Как уточнил министр спорта региона на брифинге, краевые власти намерены сместить акценты в области финансирования на развитие массового и детско-юношеского спорта. "Тем самым мы мотивируем наших спортивных руководителей, менеджмент команд для активного участия в привлечении внебюджетных источников", - подчеркнул Ростовцев.

Финансирование профессиональных клубов за счет бюджетных средств ведется в следующих видах спорта: баскетболе, футболе, хоккее с мячом, хоккее, регби и волейболе.

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