Красноярский "Енисей" ставит задачу сохранить место в Олимп-ФНЛ

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Красноярский "Енисей", находящийся в зоне вылета в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), ставит задачу на текущий сезон сохранить место в дивизионе. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

"На текущий сезон у нас две задачи - безусловное сохранение места в ФНЛ. Мы должны выйти из этой красной зоны, где сейчас находимся, и самое главное, мы должны проповедовать другую философию. Мы должны провести остаток сезона с той командой, львиная доля которая пойдет в сезон-2020/2021, и начать строить нашу новую команду", - сказал Ростовцев.

По его словам, в будущем клуб должен, опираясь на своих воспитанников, стать одним из лидеров ФНЛ и выйти в Российскую премьер-лигу. Министр не уточнил ТАСС, в каком сезоне планируется вернуться в элитный дивизион чемпионата России.

"Это серьезное заявление, мы не исключаем задачу [из своих планов] по выходу в премьер-лигу, когда это будет сделано - должны сказать специалисты, которые понимают, как это должно делаться. Купить игроков на зарплату, чтобы они решили задачу выхода в премьер-лигу, мы это уже проходили. Надо идти другим путем", - заявил ТАСС Ростовцев.

"Енисей" в сезоне-2018/2019 впервые в истории принял участие в Российской премьер-лиге, заняв последнее место и выбыл в ФНЛ. Сейчас после 25 игр "Енисей" c 25 очками занимает 17-е место и находится в зоне вылета. Следующий матч команда проведет 9 марта против "Шинника".