Финал Гран-при будет для тхэквондиста Денисенко последним шансом отобраться на ОИ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Финал Гран-при по тхэквондо, который пройдет в Москве, станет для серебряного призера Олимпиады-2016 Алексея Денисенко последним шансом для завоевания лицензии для участия в Играх-2020. Об этом ТАСС в среду рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

"В Москве в финале Гран-при выступят Михаил Артамонов и Георгий Попов (весовая категория до 58 кг), Алексей Денисенко (до 68 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг). В женском турнире будут участвовать Елизавета Ряднинская (до 49 кг), Татьяна Кудашова (до 57 кг), Юлия Зайцева (до 67 кг) и Элла Борисова (свыше 67 кг)", - сказал Иванов.

"Турнир проходит в России, так что наша задача - показать наилучший результат, набрать дополнительные баллы в олимпийский рейтинг. Де-факто на Олимпиаду у нас уже отобрались четверо, де-юре еще нет, точка будет поставлена после этого финала Гран-при, но спортсменам все равно нужно набирать баллы и сохранять высшие строчки в олимпийском рейтинге. На сегодня Ларин и Храмцов занимают первые строчки рейтинга в своих категориях, Кудашова находится на третьей строчке, Артамонов - пятый. Финал Гран-при станет последней возможностью для получения лицензии Денисенко, но ему сейчас нужно выигрывать финал Гран-при", - пояснил Иванов.

Соревнования в Москве пройдут 6-7 декабря.