Фигуристы Самсонов и Гуменник упали на тренировке перед финалом юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Даниил Самсонов и Петр Гуменник допустили падения на тренировке перед стартом финала Гран-при среди юниоров. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В финале серии выступают шесть лучших фигуристов в каждой дисциплине. В нынешнем сезоне в мужском юниорском финале, помимо Самсонова и Гуменника, Россию представляет Андрей Мозалев.

Гуменник отрабатывал короткую программу и выглядел несколько тяжелее других фигуристов. Перед началом тренировочного проката он допустил падение на тройном акселе, а после "прогона" - еще несколько недочетов, включая падения. Мозалев также исполнял на тренировочной сессии короткую программу. В отличие от своих партнеров по юниорской сборной, он не допустил падений как в тренировочном прокате, так и во время отработки отдельных прыжковых элементов.

Самсонов, для которого нынешний сезон стал первым на международном юниорском уровне, был единственным из российских юниоров на утренней сессии, кто выбрал для тренировки произвольную программу. Во время проката ему удалось чисто исполнить все прыжковые элементы, включая самый сложный из ныне "открытых" четверных - лутц, а также каскады из тройного лутца и тройного риттбергера, а также тройного акселя и двойного тулупа. Однако на разминке перед "прогоном" программы он тоже допустил ошибку - упал на тройном акселе.

Утренняя тренировка для главного соперника россиян в юниорском мужском финале итальянца Даниэля Грассля также не получилась безошибочной. Он сделал несколько заходов на лутц (он умеет исполнять этот прыжок в четыре оборота), но большинство из них завершились "бабочками" (однооборотным прыжком вместо многооборотного) или же некачественными выездами. Кроме того, итальянец допустил несколько падений.

Фигуристы-юниоры представят короткие программы в рамках финала Гран-при в четверг, начало - в 17:30 мск. Медали в данной дисциплине будут разыграны в субботу.