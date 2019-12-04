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Мировой футбол

Футбольные клубы выплатили $653,9 млн комиссионных агентам за трансферы в 2019 году

Российские клубы потратили $23,2 млн на выплаты третьим лицам

ТАСС, 4 декабря. Затраты футбольных клубов на комиссионные агентам за трансферы составили $653,9 млн в 2019 году. Об этом говорится в отчете Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован на официальном сайте организации.

Отмечается, что 65% расходов пришлось на клубы, которые покупали игроков, 35% - на клубы, которые продавали игроков. Данная сумма на 19,3% превышает аналогичные расходы в 2018 году. Кроме того, в 2019 году было совершено более 17 тыс. трансферов, из них 3557 с участием хотя бы одного посредника (приблизительно 20%). Более 80% всех комиссионных были выплачены клубами из Англии, Германии, Италии, Испании, Португалии и Франции, причем португальские клубы затратили на комиссионные сумму, равную половине трат на трансферы.

Российские клубы потратили $23,2 млн на выплаты третьим лицам по трансферам в 2019 году и заняли восьмое место в мире по этому показателю.

В женском футболе состоялось 242 перехода, в которых поучаствовал хотя бы один посредник. По сравнению с 2018 годом, число трансферов с участием посредников увеличилось более чем в два раза, сумма, выплаченная им, возросла более чем в три раза.

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Мировой футбол
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