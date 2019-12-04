Кихира чисто исполнила тройной аксель на тренировке перед стартом финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Японская фигуристка Рика Кихира чисто исполнила весь прыжковый набор из своей короткой программы на тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировочная сессия в среду проходила без участия всех россиянок - Алины Загитовой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. Как сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, спортсменки вылетели в Италию в среду днем, из-за чего не имели возможности успеть на занятия. Таким образом, в ходе тренировочной сессии на льду находились лишь Кихира и американка Брэди Теннелл.

В прогоне короткой программы Кихира выполнила тройной аксель, тройной риттбергер, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Теннелл также справилась со своим техническим контентом произвольной программы.

Короткая программа у женщин в рамках финала Гран-при начнется в пятницу в 21:50 мск.