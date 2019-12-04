"Спартак" в овертайме проиграл "Куньлуню" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 4 декабря. Московский "Спартак" на выезде уступил пекинскому "Куньлуню" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Куньлуня" шайбы забросили Кори Кейн (6-я минута), Брэндон Дефацио (11), Тайлер Вон (44) и Тревор Мерфи (63). У москвичей отличились Илья Зубов (21), Артем Федоров (39) и Максим Гончаров (40).

Пекинцы одержали третью победу подряд, "Спартак" уступил дважды за три последних матча. Зубов забросил шайбу впервые с 12 ноября, когда дважды отличился в гостевой игре с ЦСКА (3:2 ОТ).

Матч с участием "Куньлуня" в четвертый раз подряд завершается не в основное время. Ранее команда проиграла по буллитам "Авангарду", победила омский клуб в овертайме и по буллитам обыграла подольский "Витязь".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 35 матчах. "Куньлунь" поднялся на седьмое место на Востоке, имея после 35 матчей 38 очков. "Спартак" 9 декабря на выезде сыграет с хельсинским "Йокеритом", "Куньлунь" 7 декабря в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" потерпел третье поражение подряд, проиграв дома по буллитам подольскому "Витязю" (2:3).