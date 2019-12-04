"Кузбасс" обыграл "Факел" в матче волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 декабря. Кемеровский "Кузбасс" на своей площадке переиграл "Факел" из Нового Уренгоя в матче первого тура волейбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:21, 25:18).

Диагональный "Кузбасса" и сборной России Виктор Полетаев получил травму в первом сете, подвернув ногу при приземлении после атаки.

В следующем матче группы В "Факел" примет немецкий "Берлин", "Кузбасс" на выезде сыграет со словенским "АКХ Воллей" из Любляны. Оба матча пройдут 11 декабря.

Еще один российский клуб, "Зенит" (Казань), первый матч на групповом этапе проведет 11 декабря, так как в настоящий момент выступает на клубном чемпионате мира. Соперником казанского клуба по гостевому матчу станет бельгийский "Нолико", в другом матче группы C "Ястшембский Венгель" из Польши 10 декабря примет турецкий "Халкбанк".