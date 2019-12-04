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Сборные по футболу

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года

На чемпионате мира в Катаре выступят 13 команд от УЕФА

ТАСС, 4 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил формат проведения отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года среди команд европейской зоны. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В соответствии с принятым форматом, от европейского региона в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре попадут 13 команд - десять победителей групп и три лучшие сборные по итогам плей-офф.

В число сборных, которые будут отбираться по итогам плей-офф, войдут 10 команд, занявших вторые места в квалификационных группах, и два лучших победителя в группах Лиги наций сезона-2020/21, которые не смогли до этого напрямую отобраться через квалификационный раунд.

Среди этих команд будет проведено три плей-офф турнира, победители которых выйдут в финальную часть чемпионата мира - 2022. В полуфиналах этих турниров команды сыграют по одной игре.

Катар завоевал право проведения мирового футбольного первенства 2 декабря 2010 года, получив рекордно продолжительный срок на подготовку к чемпионату мира. Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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