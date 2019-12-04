"Финал четырех" мини-футбольной Лиги чемпионов пройдет в Минске

ТАСС, 4 декабря. Финальная стадия Лиги чемпионов по мини-футболу сезона-2019/20 пройдет в апреле на "Минск-Арене". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА. В отличие от предыдущих розыгрышей "Финал четырех" будет проведен не в стране одного из участников. Ранее президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил, что клуб КПРФ подавал заявку на проведение финальной стадии в Москве.

В "Финал четырех" пробились российские клубы КПРФ и "Тюмень", а также испанские команды "Мурсия" и "Барселона".

"Минск-Арена" является домашней площадкой хоккейного клуба "Динамо" и баскетбольной команды "Цмоки-Минск". Арена была открыта 30 января 2010 года и вмещает 15 тыс. зрителей.

Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское "Динамо" стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская "ВИЗ-Синара", в сезоне-2015/16 победу одержала команда "Газпром-Югра" (Югорск).