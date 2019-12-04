Фуркад впервые за год одержал победу на этапе Кубка мира

ТАСС, 4 декабря. Француз Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

31-летний Фуркад показал результат 53 минуты 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе, третье и четвертое места также заняли французы - Симон Дестьё (+12,7 секунды; 1 промах), Кентен Фийон-Майе (+1.50,8; 3) и Эмильен Жаклен (+2.17,8; 2). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший восьмое место (+2.54,6; 1), девятым стал Александр Логинов (+2.55,1; 2), 11-м - Евгений Гараничев (+3.16,4; 2), 14-м - Антон Бабиков (+3.37,9; 0), 39-м - Дмитрий Малышко (+5.59,1; 4), 50-м - Эдуард Латыпов (+6.43,6; 5), 87-м - Никита Поршнев (+10.06,8; 7).

В предыдущий раз Фуркад одерживал победу на этапе Кубка мира 15 декабря в австрийском Хохфильцене, тогда он выиграл гонку преследования. Победу в индивидуальной гонке француз одерживал 6 декабря на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Французы впервые заняли весь пьедестал в гонке этапа Кубка мира, последний раз до этого спортсмены из одной страны добивались подобного результата 8 января 2016 года - норвежцы Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Эмиль Хегле Свендсен в спринте на этапе в немецком Рупольдинге.

Фуркад поднялся на первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 100 очков. Вторым идет Тарьей Бё (92 очка), третьим - Йоханнес Бё (91). Елисеев занимает четвертое место (82), Логинов - седьмое (75), Гараничев - 14-е (42), Бабиков - 25-е (27), Латыпов - 37-е (16), Поршнев - 53-е (4), Малышко - 54-е (2).

Этап Кубка мира в Эстерсунде продолжится женской индивидуальной гонкой в четверг и завершится 8 декабря.