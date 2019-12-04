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Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" обыграли латвийский ВЭФ в матче Лиги чемпионов

Форвард Даррал Уиллис сделал дабл-дабл

ТАСС, 4 декабря. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 80:78 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал американский тяжелый форвард "Нижнего Новгорода" Даррал Уиллис, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав четыре победы и потерпев три поражения. ВЭФ идет седьмым с одной победой и шестью поражениями.

В восьмом туре "Нижний Новгород" 10 декабря примет испанский "Тенерифе".

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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