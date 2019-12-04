Российские пловцы завоевали золото ЧЕ на короткой воде в эстафете 4х50 м вольным стилем

ТАСС, 4 декабря. Мужская сборная России завоевала золотую медаль чемпионата Европы на короткой воде в эстафете 4 по 50 м вольным стилем. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

Российская команда в составе Владислава Гринева, Михаила Вековищева, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 22,92 секунды. Второе место заняла команда Польши (1.23,74), третье - сборная Италии (1.24,50).

Российские пловцы принесли вторую золотую медаль в копилку сборной России на текущем турнире. Ранее в среду золото на дистанции 50 м брассом завоевал Морозов.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.