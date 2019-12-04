Романов: хоккеисты ЦСКА тепло приняли новичка команды Кемпе

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА тепло приняли новичка команды Марио Кемпе. Об этом после матча с московским "Динамо" сообщил ТАСС защитник столичных армейцев Александр Романов.

ЦСКА в среду дома обыграл "Динамо" со счетом 2:1. 31-летний шведский нападающий Кемпе дебютировал за армейцев. Ранее он выступал в том числе в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона".

"Его тепло приняли, он новичок у нас, надо показать ему наш хоккей, чтобы он влился в атмосферу коллектива. Мы стараемся ему помочь во всем. Я лично не спрашивал его про НХЛ, но чувствую, что он игрок опытный, мастеровитый", - сказал Романов.

В следующем матче ЦСКА 8 декабря на выезде встретится с минским "Динамо".