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НХЛ

Гол Ничушкина в меньшинстве принес "Колорадо" победу над "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Валерий Ничушкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 5 декабря. "Колорадо" обыграл "Торонто" со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Валерий Ничушкин отметился победным голом в меньшинстве.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон (31-я минута), Ничушкин (47) и Йоонас Донской (59), отправивший шайбу в пустые ворота. У проигравших голом отметился Зак Хаймэн (33).

Ничушкин забросил третью шайбу в текущем сезоне, теперь на его счету 6 (3 шайбы + 3 передачи) баллов за результативность. 23 ноября в игре с тем же "Торонто" россиянин прервал свою безголевую серию в НХЛ, которая длилась 91 матч. Всего у него в активе 80 (26+54) очков в заокеанской карьере.

Нападающий был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА. Ничушкин вернулся в "Даллас" в 2018 году, а перед началом текущего сезона подписал контракт с "Колорадо".

"Колорадо" вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 27 матчах. "Торонто" занимает 10-е место на Востоке, имея в активе 30 баллов в 30 встречах. "Колорадо" следующий матч проведет на выезде против "Монреаля" 6 декабря. "Торонто" в гостях встретится с "Сент-Луисом" 8 декабря.

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