Якутия и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Якутия и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта в Чурапчинском районе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Якутии в четверг.

"В документе говорится о реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы", исполнении единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий. В частности, речь идет о проведении в 2024 году VIII Международных спортивных игр "Дети Азии", - говорится в сообщении.

Ранее подобное соглашение было подписано в 2015 году. Так, благодаря этому соглашению в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы" в конце 2019 года введут в строй общежитие со столовой при Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта.

Как уточнили в пресс-службе, планируется развитие базовых для Якутии видов спорта, включая адаптивные, популяризация массового спорта, приобщение населения к занятиям спортом, создание и модернизация инфраструктуры.

Чурапчинский институт является единственным вузом в Якутии, который обеспечивает научно-методическое сопровождение и подготовку спортсменов по национальным якутским видам спорта. Считается единственным вузом в России, который работает в сельской местности. В институте в 2019 году очно обучаются 328 студентов, заочно - 383. Среднее профессиональное образование получают 56 молодых спортсменов из 26 районов Якутии, также республики Тыва, Краснодарского края и Узбекистана.