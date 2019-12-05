Бывальцев вошел в состав олимпийской сборной России по хоккею на турнир в Швейцарии

ТАСС, 5 декабря. Нападающий подмосковного "Витязя" Алексей Бывальцев вошел в состав олимпийской сборной России, в которой собраны игроки ближайшего резерва национальной команды по хоккею, на турнир в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари Илья Коновалов ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Иван Федотов ("Трактор"); защитники Николай Демидов, Андрей Ермаков (оба - "Сибирь"), Зият Пайгин, Дамир Шарипзянов (оба - "Нефтехимик"), Егор Воронков ("Витязь"), Григорий Дронов ("Металлург"), Илья Карпухин ("Трактор"), Вадим Кудако ("Северсталь"); нападающие Бывальцев, Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба - "Динамо", Москва), Владислав Кодола, Богдан Якимов (оба - "Северсталь"), Андрей Алтыбармакян ("Сочи"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Александр Дергачев (СКА), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков ("Спартак").

Бывальцеву 25 лет, до перехода в "Витязь" в 2019 году он выступал за петербургский СКА. В 2018 году принял участие в Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги.

В Швейцарии с командой будет работать тренерский штаб во главе с Олегом Браташем, также в него вошли тренеры Константин Горовиков и Владимир Филатов и тренер вратарей Александр Колобков.

Турнир пройдет в швейцарском Фиспе 12 и 13 декабря, также на нем сыграют сборные Швейцарии, Словакии и Норвегии. Первый матч российская команда проведет против сборной Словакии (12 декабря, начало в 18:15 мск), соперник по второй встрече определится по результатам первого игрового дня, второй матч россияне проведут 13 декабря.