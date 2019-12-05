Томас Бах поблагодарил президента Международной федерации волейбола за внедрение инноваций

ТАСС, 5 декабря. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил благодарность главе Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Грасе за успешное внедрение инноваций. Об этом сообщает пресс-служба FIVB.

В среду в штаб-квартире МОК в Лозанне прошла встреча исполкомов МОК и FIVB.

"Мы очень рады видеть представителей одной из самых успешных спортивных федераций у нас, - сказал Бах. - Вы понимаете, что нужно делать, чтобы успешно развивать спорт, находите пути решения всех проблем и ставите во главу угла внедрение инноваций. Также хотел бы отметить работу FIVB по привлечению болельщиков".

"Семейные ценности и гендерное равенство очень важны для нас, мы всегда поддерживаем представительниц женского пола, - сказал Граса. - Женские команды получают такие же призовые и освещение со стороны СМИ, как и мужские команды, финансовые показатели также идентичны. Я полагаю, что это отличает нас от многих других видов спорта". Граса добавил, что "в штаб-квартире организации работает равное число представителей мужского и женского пола, а 45% руководящих должностей занимают женщины".

Также в ходе встречи рассматривались вопросы борьбы с допингом, правильным управлением, недопущения дискриминации и подготовки к будущим Олимпийским и юношеским Олимпийским играм. Спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что соревнования по женскому волейболу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро стали самыми популярными среди телезрителей.

FIVB стала первой федерацией, встреча с которой прошла в новой штаб-квартире МОК (была открыта в июне 2019 года).