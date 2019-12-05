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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Медведев назвал претензии к РФ по допингу "бесконечным антироссийским сериалом"

По словам премьер-министра, Россия должна занять более строгую позицию в отношении атлетов, которые уличены в допинге
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что претензии со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту в связи с применением запрещенных препаратов является "бесконечным антироссийским сериалом".

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"Все, что связано с этим допинговым скандалом уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал - приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось и решили - а давайте мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили, и подвергнем уже тех, кто отвечал, вторичной ответственности, да еще в ряде случаев распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины", - сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Он также допустил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении санкций в отношении российских спортсменов "будет достаточно сложным для нашей страны".

Премьер отметил, что проблема допинга в России существует, но в спорте это неприемлемо.

"Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире", - сказал Медведев.

Он добавил, что проблемы других стран в допинге "прячут под стол", а Россию "разматывают", это политизированная сфера.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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